Nej til hårdt Brexit: Det britiske parlament afviser blankt at forlade EU uden en skilsmisseaftale

For Andy, der er fan af Liverpool og egentlig har opgivet debatten om Brexit, er det fint at tumle ud af EU uden en aftale. Det mener et flertal i parlamentet ikke.

De første Liverpool-fans var ankommet tidligt til pubben Friends at Hand ved Russell Square i det centrale London. Der er returopgør i ottendedels-finalen mod tyske Bayern München og efter 0-0 på Anfield Road er det afgørelsens time nu. Det er Storbritannien mod Europa – England mod Tyskland, og på pubben er der ingen tvivl om, hvem fodboldhjertet banker for.

For Andy Hackley er der heller ikke tvivl om, hvor det politiske hjerte banker og nej, det er ikke i Europa. Og han er for længst holdt op med at følge det drama, der udspiller sig nede i parlamentet i Westminster, et par metrostop syd for Friends at Hand«.

»Jeg ville med glæde forlade EU uden en aftale. Det var det, vi stemte for. Regeringen har haft sin tid til at finde ud af det her – vi ville jo bare ud. Hvis de stemmer for en forlængelse, er det kun, fordi de i virkeligheden helt vil droppe Brexit og blive i unionen«, siger Andy Hackley.

Mens han sad og ventede på, at spillerne skulle løbe på banen i München, skulle politikerne i parlamentet tælle stemmer op. Det er kampen om en plads i kvartfinalen i Champions League over for kampen om at forhindre, at Storbritannien ryger ud af EU uden en aftale, en no deal.

I Westminister fulgte onsdagen den højdramatiske tirsdag, hvor premierminister Theresa Mays udtrædelsesaftale fra EU massivt blev forkastet. Med en majoritet på 149 sagde parlamentet, heri blandt 75 af Mays egne konservative partifæller, nej til hendes aftale med EU.

Også selvom hun havde fået en tillægsaftale med EU, som bløder op på det irske bagstop, der skal forhindre en hård grænse mellem Irland og britiske Nordirland.

Kaos kan ikke gradbøjes længere

Men det blødte ikke op på de britiske parlamentarikere, som dermed kastede Storbritannien ud i en situation, hvor ordet kaos ikke rigtigt kan gradbøjes mere. Og hvor Theresa May ikke bare har mistet stemmen, men også magten og autoriteten.

Hun har stadig sin aftale, plus tillægsaftalen, som hun kan lægge tilbage til parlamentet. Hvis hun vil. Og det var også den hun, trak frem, da hun kommenterede aftenens afstemning og annoncerede torsdagens afstemning om en udsættelse af exit fra EU. Her talte hun først om en kort udsættelse på et par måneder:

»Men sådan en kort udsættelse får vi kun fra EU, hvis vi har en aftale. Derfor skal Huset (Parlamentet, red.) forholde sig til følgende: Hvis man ikke støtte regeringens aftale og ikke vil støtte, at vi forlader EU uden en aftale, så må vi bede om en længere udsættelse fra EU«, sagde Theresa May og tilføjede, at det ville betyde, at Storbritannien, som de øvrige EU-lande, skal holde parlamentsvalg i slutningen af maj.

Ideen om at udelukke ’no deal’ er ikke vokset i Theresa Mays have, hun har hidtil villet have muligheden for at presse dele af sit bagland, men jo mere presset hun er blevet, jo mere har hun måttet give sig. Jo mere har hun måttet tillade fremmede blomster i haven.

Alligevel gik der drama i den, da der blev stemt. Et såkaldt »amendment«, som ikke er juridisk bindende, blev vedtaget med ordenen om, at Storbritannien aldrig nogensinde skulle forlade EU uden en aftale. Theresa Mays forslag var bare, at skulle afvise en no deal. Det blev også vedtaget med stemmerne 321 mod 278.

Ovre i Strasbourg, hvor EU-Parlamentet holder til en gang om måneden, var det også Brexit, der dominerede dagsordenen. Onsdag formiddag skulle parlamentarikerne tale om næste uges EU-topmøde, hvor især handels- og konkurrencepolitik, herunder forholdet til Kina, er det tunge, politiske emne. Men hvor Brexit igen forventes at stjæle rampelyset. Som det har gjort på så mange andre topmøder, der egentlig skulle handle om noget andet.

Det bekymrer europaparlamentarikerne, for når Brexit skygger for al EU-politik, skygger det også for EU-parlamentsvalget i maj. Som den konservative formand for den store EPP-gruppe, Manfred Weber – i øvrigt fra Bayern, dog uden at skilte overdrevent med nogen form for fodboldinteresse – sagde i plenarsalen:

»Vi kan ikke blive ved med det her. Vi bruger dyrebar politisk tid og plads herovre på de problemer, de sidder med i London. Vi er ved at forberede valg – nogle af os er allerede i gang med vores kampagner, og det er det, vi skal bruge tiden på«, sagde Weber, som selv er i fuld gang med sin kampagne for at blive formand for EU-Kommissionen.

Det bliver kun værre, set med EU-øjne, når en udskydelse af det britiske farvel til efter 29. marts, som er deadline, er kommet højt op på dagsordenen efter Mays tre-trins-raket: Først aftalen, så no deal og så udskydelse, som Parlamentet stemmer om torsdag.