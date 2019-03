Bruxelles: Nu er det op til EU's ledere at tage stilling til briternes ønske om udskydelse

Torsdag aften vedtog et stort flertal i det britiske parlament at søge om udskydelse af brexit. Den beslutning får ros fra EU på de sociale medier.

På tredjedagen i de hæsblæsende brexit-forhandlinger er det vedtaget, at Storbritannien vil anmode EU om at udskyde den foreløbige brexit-dato, der skulle have fundet sted d. 29. marts.

Torsdag aften stemte 412 parlamentsmedlemmer for at anmode om at udskyde brexit, mens 202 stemte imod. Onsdag i næste uge vil det blive afgjort, om premierminister Theresa May vil søge om en kort eller lang udsættelse.

Ifølge BBC udtaler EU-Kommissionen, at den idé nu er op til de resterende medlemslande.

»Det er op til EU’s ledere at tage stilling til enhver anmodning fra Storbritannien om at udsætte brexit. De vil tage højde for begrundelsen og varigheden af udsættelsen. Det er også en prioritet at sikre EU-institutionernes funktionalitet«, lyder meldingen fra EU-Kommissionen efter torsdagens afstemning.

EU’s chefforhandler, Michel Barnier, er ligeledes positiv over for aftenens begivenheder i Parlamentet.

På Twitter skriver han, at han er fast besluttet på at ville forsvare EU’s interesserer og opbygge en ambitiøs fremtid mellem EU og Storbritannien snarest muligt.

#EU27 consultations continue in Bucharest w/ PM @VDancila_PM & EU Minister @geociamba. Calm and respectful of #UK parliamentary procedures. Determined to defend EU interests and to build an ambitious EU/UK future relation as soon as possible. #RO2019EU pic.twitter.com/5nlgA7rcvj — Michel Barnier (@MichelBarnier) 14. marts 2019

Beslutningen om ikke at forlade EU uden en aftale falder også i god jord hos EU’s præsident Donald Tusk. Tidligere på dagen opfordrede han de øvrige 27 EU-medlemslande til at bakke op om en lang udsættelse af brexit.

Ifølge ham vil de europæiske ledere være åbne for at udsætte brexit med mindst et år.

During my consultations ahead of #EUCO, I will appeal to the EU27 to be open to a long extension if the UK finds it necessary to rethink its #Brexit strategy and build consensus around it. — Donald Tusk (@eucopresident) 14. marts 2019

Kritik fra Trump

Afstemningen i det britiske parlament fortsatte i aften på tredjedagen.

Tirsdag stemte medlemmerne af Underhuset nej til den aftale med EU, som Theresa May havde forhandlet på plads. Onsdag blev det klart, at Storbritannien heller ikke skulle forlade EU uden en aftale. Og torsdag aften har Underhuset stemt for, at Storbritannien skal forsøge sig med en udskydelse af brexit.

Theresa May har fået kritik for ikke at have kontrol over hverken parlamentet, regeringen eller brexit.

Og den kritik kommer ikke kun fra i Europa.

Til et møde med den irske premierminister Leo Varadkar har USA’s præsident, Donald Trump, også kritiseret May for måden, hun har håndteret forhandlingerne på.

»Det er ved at rive alting i stykker nu. Jeg tror ikke, at en ny afstemning vil være mulig, for det ville være meget uretfærdigt over for de folk, som vandt«, lyder det fra Trump.

»Jeg er overrasket over, hvor dårligt det alt sammen er gået, når det gælder forhandlingerne. Jeg rådgav premierministeren, men hun lyttede ikke til mig. Det er fint, men det kunne være forhandlet på en helt anden måde«, siger han ifølge The Guardian.