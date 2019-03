Global opvarming: Havstigning forværrer virkningen af ødelæggende orkan

Det er næppe klimaændringer, der ligger bag orkanen Idai, som ramte det sydlige Afrika fra øst for en uge siden. Men den globale opvarmning ligger bag det stigende havniveau, som har forværret oversvømmelserne i et område som den hårdt ramte havneby Beira i Mozambique. 90 procent af byen vurderes at være ramt af oversvømmelsen.

»Havstigningen medvirker til, at oversvømmelserne efter en orkan bliver kraftigere, end de ville være uden de menneskeskabte klimaændringer«, siger Friederike Otto fra Oxford Universitys klimaforskningsprogram til den britiske radio BBC.

Røde Kors-bevægelsens klimacenter, som har til huse hos Hollands Røde Kors, oplyser, at havet ud for Mozambiques kyst er steget 10-15 centimeter i løbet af de seneste 25 år. Stigningen i dette område er på 4-6 millimeter om året, mens havet globalt set stiger med 3,3 millimeter om året.

Centret vurderer, at der er høj sandsynlighed for, at havstigningerne bidrager til at forværre oversvømmelserne efter orkaner.

Beira, der har en befolkning på over en halv million mennesker, ligger meget lavt ved kysten af Det Indiske Ocean, hvor floderne Pungwe og Buzi munder ud i havet.

At byen er udsat, er ikke noget nyt, og der er også sket en vis indsats for at sikre den mod oversvømmelser, fortæller Anne Mette Meyer, humanitær rådgiver i Dansk Røde Kors. Det er bare alt for lidt.

»Med støtte blandt andet fra Verdensbanken er noget af infrastrukturen, for eksempel lufthavnen og nogle veje, blevet sikret. Men ikke alt det slum, der ligger rundt om Beira, og hvor folk bor meget udsat«, siger Anne Mette Meyer.

Orkaner er uforudsigelige

Hun var Dansk Røde Kors’ repræsentant i Mozambique 2005-2007 og har derfor et godt kendskab til landet. Røde Kors har blandt andet arbejdet på at få en forbedret orkanvarsling, så man kan få evakueret folk i tide i landet, som også blev ramt af meget voldsomme orkaner i 2001 og 2007.

Ud over varsling drejer det sig om at skaffe penge, der er klar til brug, når der skal rykkes på evakueringer. Det kan være svært at få donorbidrag til, men i forbindelse med Idai har Røde Kors evakueret en del mennesker både i Malawi og Mozambique, fortæller Anne Mette Meyer.

»Men der skal langt flere penge til den opgave«, siger hun.

Dertil kommer, at orkaner er meget vanskelige at håndtere. De er meget uforudsigelige og flytter sig hele tiden. Typisk ved man først, hvor en orkan vil ramme, et døgn før det faktisk sker. Mens man ved kraftig, vedvarende regn kan have op til fem døgn til at få folk ud fra de truede områder.

Lige nu falder regnen stadig i Mozambique. Regnen er ikke så kraftig som tidligere på ugen, men den ser ud til at fortsætte i op mod en uge endnu. Det gør hjælpearbejdet vanskeligt og bidrager til, at vandet kun langsomt trækker sig tilbage.

»Det er først der, vi får det fulde omfang af ødelæggelserne, og de forfærdelige billeder af mange druknede mennesker vil dukke op. Det kan være årtiers katastrofe. Lige nu siger vores folk dernede, at vi kun har set toppen af isbjerget. Der er landsbyer og områder, som man ikke er nået frem til endnu«, siger Anne Mette Meyer.

Orkanen ramte Mozambique natten mellem torsdag og fredag i sidste uge. Torsdag eftermiddag var der stadig masser af mennesker, som sad i træer og på hustage, hvor de har siddet i flere dage uden mad og drikke.

»Helikoptere flyver i pendulfart og redder folk. Det begynder at minde om situationen i 2001, hvor der også var en forfærdelig oversvømmelse, og hvor en kvinde fødte et barn, mens hun sad fanget i et træ«, siger Anne Mette Meyer.