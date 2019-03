Mæslingerne hærger: New York forbyder uvaccinerede børn på skoler og andre offentlige steder

Efter et højt antal udbrud af mæslinger går New York samme vej, som Liberal Alliance foreslår herhjemme, og forbyder uvaccinerede børn på offentlige steder som skoler og butikscentre.

I New York forbydes børn, der ikke er blevet vaccineret mod mæslinger, på offentlige steder, skriver Reuters.

Det er amtet Rockland County, der ligger 18 kilometer fra Manhattan, der har indført et 30 dages forbud, som betyder, at børn, som ikke har fået MFR-vaccinen mod mæslinger, fåresyge og røde hunde, ikke må komme i skole eller besøge de lokale butikscentre, restauranter og kirker.

Udendørs legepladser er dog ikke omfattet af forbuddet, som kan give op til seks måneders fængsel, hvis det overtrædes.

Forbuddet bliver indført efter udbrud af mæslinger i flere stater i USA blandt andet Californien, Texas og Washington.

»Vi vil ikke se passivt til, mens børn i vores samfund er udsatte. Det er en samfundsmæssig sundhedskrise, og det er tid til at slå alarm«, siger byrådsformand i Rockland County Ed Day.

I New York har der været 153 tilfælde af mæslinger i Rockland County og mindst 181 i bydelene Brooklyn og Queens siden oktober.

Sygdommen er hovedsageligt spredt til børn i skolealderen, hvor forældrene har fravalgt vaccinen af enten filosofiske eller religiøse grunde, eller fordi de har været bekymrede for bivirkningerne.

Smittede i Danmark

I Danmark har der indtil videre været 10 tilfælde af mæslinger i år, og det har fået Statens Serum Institut til at opfordre danskerne til at blive vaccineret.

Senest blev et 13-måneder gammelt barn smittet med sygdommen, der giver et rødt udslet og symptomer som temperaturstigning, snue, hoste og røde øjne.

Gennem de seneste år har flere forældre fravalgt at få deres børn vaccineret blandt andet af frygt for, at vaccinen skulle øge risikoen for, at barnet udviklede autisme. Men den myte har et nyt dansk studie for nyligt afvist.

Herhjemme bliver det med jævne mellemrum også debatteret om børn, der ikke er vaccineret, skal udelukkes fra de offentlige institutioner, som Liberal Alliance går ind for.

Og på Frederiksberg går partiet skridtet videre, hvor Laura Lindahl (LA), der er formand for børneudvalget på Frederiksberg, foreslår, at der stilles krav om, at alle fremtidige ansatte i de kommunale daginstitutioner skal have MFR-vaccinen.

»Vi skal sikre så meget tryghed for børn og forældre som overhoved muligt i institutionerne«, har Laura Lindahl sagt til DR.

Forslaget bakkes op af Ruben Kidde fra Radikale Venstre, der er ligeledes er medlem af børneudvalget på Frederiksberg.

»Alle forældre skal kunne aflevere deres børn med ro i maven, og derfor skal de, der er i daglig kontakt med børnene, selvfølgelig være vaccineret«, siger Ruben Kidde.