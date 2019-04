Fredsbevægelse: Unge vil ikke slås i krige, de tvivler på

Israels største fredsbevægelse har fået ny leder. Hun går lige til stålet. Besættelsen af Vestbredden skal opgives. Hendes argument: Unge israelere skal slippe for at blive sendt ud i unødvendige krige, der kan undgås.

Hun er ung og i den grad moderne. Hun var slet ikke født, da Israels største fredsbevægelse, Fred Nu, blev grundlagt for 40 år siden. I dag, hvor bevægelsen tager til takke med et kælderkontor i et grønt kvarter i Tel Aviv, har hun fået posten som ny leder med det samme krav: Fred … nu.

Hvis man skal være en god soldat, skal man tro på det, man slås for Shaqued Morag Leder, Fred Nu

Er Shaqued Morag da helt forstyrret? Hun taler entusiastisk for fredsforslag, som de fleste israelere lægger for had eller slår hen som ren naivisme.

Hun er en klejn kvinde. Hendes stemme er mild, men hendes forslag er som en skærebrænder i den israelske debat. Ikke noget fedtspil: Morag og Fred Nu vil erstatte Israels besættelse af Vestbredden, der nu har varet næsten 52 år, med en ny palæstinensisk stat med hovedstad i Østjerusalem. Det er budskabet op til det israelske valg på tirsdag.

Bevægelsen har lige lagt en video ud på nettet, som over en million israelere har set i løbet af en uge – nogle af dem med betydelig forbløffelse, siger Morag. Videoen handler om 40-året for Israels og Egyptens fredsaftale.

»Filmen giver os utrolige reaktioner fra unge mennesker«, siger Morag. »Mange israelere ved slet ikke, at Israel faktisk fik en fredsaftale med det største arabiske land. At vi opgav besatte områder, hele Sinaihalvøen, for at få fred. At vi også opgav bosættelser. Og at det var en konservativ regeringsleder, Menahem Begin, som gjorde det«.

Hendes dagsorden er den samme i dag, som Fred Nu havde sidst i 1970’erne. Dengang opfordrede soldater deres regeringsleder til at komme Egyptens præsident, Anwar Sadat, i møde.

Begins parti havde før sagt, at Israel aldrig kunne forsvare at opgive Sinaihalvøen og da slet ikke opgive Sinais kyststribe ind til Israels sydligste havneby, Eilat. Og det var udelukket at opgive de israelske bosættelser i Sinai, lige indtil Begin blev overbevist om, at det var mere værd for Israel at få fred med Egypten end at have bosættelser på Sinai.

I dag er hendes projekt at overbevise israelerne om, at de kan tage samme beslutning i forhold til palæstinenserne. Hellere forsoning end besættelse. Hellere fred end israelske bosættelser i det palæstinensiske område.

»Okay, fredsaftalerne med Egypten og Jordan er ikke blevet en kærlighedsaffære«, siger hun. »Men det, der gør indtryk på de unge og på deres forældre i dag, er, at Israel ikke længere behøver at sende soldater ud at slås mod disse to lande«.

»Naive og drømmeriske«

»Fred Nu opfordrer ikke de unge til at nægte at aftjene værnepligt. Men vi opfordrer dem til at stille spørgsmålstegn ved, om disse krige virkelig er nødvendige«, siger Shaqued Morag.