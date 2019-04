Netanyahu vil annektere bosættelser på Vestbredden Netanyahu: Israel vil ikke flytte »blot en eneste person« fra en bosættelse som led i en fremtidig fredsplan.

Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, siger, at han vil annektere bosættelser på den besatte Vestbred, hvis han bliver genvalgt.

Netanyahu siger, at han har gjort det klart over for USA's præsident, Donald Trump, at Israel ikke vil flytte 'blot en eneste person' fra en bosættelse som led i en fremtidig fredsplan.

På et spørgsmål om bosættelserne svarer Netanyahu:

»I spørger, om vi rykker til det næste stadie. Svaret er ja, vi rykker til næste stadie. Jeg vil udvide Israels suverænitet«.

USA ventes at fremlægge et forslag til en fredsplan efter det israelske valg, der finder sted på tirsdag.

ritzau