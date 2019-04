Amerikanske medier: Trump renser ud blandt immigrations-topfolk

Dagen efter at ministeren med ansvar for USA’s grænsekontrol, Kirstjen Nielsen, forlod sin post, melder tv-stationerne CNN og Fox News, at chefen for den store sikkerhedstjeneste Secret Service, der refererer til ministeriet, er blevet bedt om at trække sig.

Kilder siger til Fox News, at Randolph Alles allerede for 10 dage siden blev bedt om at forberede en »exit plan«, hvilket signalerede, at en udskiftning af ledelsen i ministeriet var på vej, skriver stationen.

Kirstjen Nielsen blev i Det Hvide Hus set som »immun« over for nogle af de immigrationstiltag, som præsidenten og hans nærmeste folk ønsker, skriver Fox News.

Det handler angiveligt blandt andet om visse flygtninges beskyttelsesstatus.

Lederne af kontorerne for statsborgerskab og immigration – United States Citizenship and Immigration Services – og rådgivningen i Office of the General Council er også på vej væk, mens Det Hvide Hus overvejer at føje flere navne til listen, skriver CNN.

Hardliner får ansvaret

Præsident Trump har internt signaleret, at hans rådgiver Stephen Miller frem over skal have ansvaret for regeringens immigrationsinitiativer, skriver blandt andre The Washington Post.

Foto: Evan Vucci/AP Trumps daværende rådgivere Reince Priebus, Peter Navarro, Jared Kushner, Stephen Miller og Steve Bannon ser på, mens Trump i januar 2017 underskriver et dekret. Foto: AP Photo/Evan Vucci

Stephen Miller er kendt som en ekstrem hardliner og ideolog, som fremmer Trumps hårdeste nationalistiske impulser. Han har ifølge CNN talt for at fyre flere personer i spidsen for USA’s immigrationspolitik, hvilket en anonym kilde er citeret for at sige, nu er sat i gang.

»Det er en næsten-systematisk udrensning« i USA’s næststørste efterretningstjeneste, siger kilden til CNN.

Fredag sagde Donald Trump, at han alligevel ikke vil nominere Ron Vitiello som permanent chef for immigrationspolitiet ICE, der står for arrestationer af personer uden lovligt ophold i USA.

»Ron er en god mand, men vi går i en hårdere retning«, sagde Trump ifølge Fox News.