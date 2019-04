Brev fra Abdoulie: Før eller siden kommer man til et punkt, hvor det eneste mål bliver at flygte ud af landet

Bag brevet

Abdoulies drøm

Politiken fulgte Abdoulie Manneh, da han i maj sidste år blev reddet ud af en detentionslejr i Libyen og sendt tilbage til sit hjemland, Gambia, efter et mislykket forsøg på at nå Europa via Middelhavet.

Vi så familiens lettelse over, at han overlevede forsøget, men også skuffelsen over, at han måtte vende tomhændet hjem.

FN og EU, der organiserede hjemsendelsen, har lovet at hjælpe Abdoulie Manneh og de titusindvis af andre hjemsendte migranter med at etablere en ny tilværelse i hjemlandet.

Abdoulie skriver af og til breve til Politiken om, hvordan det går. Dette brev er hans niende.

