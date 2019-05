Sverige genoptager voldtægtssag mod Assange

Sverige har besluttet at genoptage en voldtægtssag mod den australske journalist og WikiLeaks-stifter Julian Assange.

Det oplyser den svenske anklagemyndighed på et pressemøde.

Assange blev i 2010 sigtet for voldtægt og seksuelle overgreb mod to svenske kvinder. Efter at Assange søgte tilflugt på Ecuadors ambassade i London i 2012, droppede Sverige dog efterforskningen.

Men nu er efterforskningen åbnet igen. Det oplyser viceoveranklager Eva-Marie Persson mandag formiddag på et pressemøde.

Hun oplyser, at årsagen, til at sagen i første omgang blev droppet, ikke havde noget med beviserne at gøre. Det handlede i stedet om omstændighederne.

De svenske anklager om seksuelle overgreb faldt tilbage i 2015 for den svenske forældelsesfrist. Anklagepunktet, som drejer sig om voldtægt, gælder dog fortsat frem til august 2020.

Sverige er ikke det eneste land, der ønsker at få Assange udleveret.

Også USA ønsker at få fat i WikiLeaks-stifteren.

Han er i USA tiltalt for at sammensværgelse ved at hjælpe soldaten Chelsea Manning, dengang Bradley Manning, med på ulovlig vis at få adgang til fortrolige dokumenter fra regeringscomputere i marts 2010.

Eva-Maria Persson siger, at det er op til de britiske myndigheder at afgøre, om Assange skal udleveres til Sverige eller USA.

ritzau