Sverige tager første skridt mod at få Assange udleveret

Den svenske anklagemyndighed begærer Wikileaks-stifter Julian Assange fængslet i sit fravær.

Det skriver anklagemyndigheden i en pressemeddelelse mandag.

I sidste uge besluttede Sverige at genoptage en voldtægtssag mod Assange.

»Jeg begærer, at tingsretten skal fængsle Assange i sit fravær på mistanke om voldtægt«, skriver vicestatsadvokat Eva-Marie Persson i en pressemeddelelse.

»Hvis tingsretten beslutter at fængsle ham, vil jeg gå videre med at udfærdige en europæisk arrestordre, i hvilken han begæres udleveret til Sverige«.

Hvis Assange fængsles i sit fravær i Sverige, vil det være første skridt i processen med at få ham udleveret fra Storbritannien til Sverige.

Wikileaks-stifteren sidder på nuværende tidspunkt i et britisk fængsel. Her er han i gang med at afsone en dom på 50 ugers fængsel for at overtræde betingelserne for løsladelse mod kaution.

ritzau