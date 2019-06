Dansk pokerspil om Nord Stream 2 koster Putin og energiselskaber milliarder

Hans østrigske kollega Reinhard Mitschek fra energiselskabet OMV peger på, at daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) i 2010 uden at blinke gav tilladelsen til den første Nord Stream-ledning forbi Bornholm:

»Jeg må spørge mig selv, hvilken forskel der er på den første gasledning og Nord Stream 2. Dengang fik vi alle tilladelserne, det blev udført på en tilfredsstillende måde, og gasledningen har i mange år været i drift uden nogen problemer. Hvad er forskellen på de to projekter? Jeg kan ikke svare på det«.

Efter anken over den danske sagsbehandling er der ved at brede sig en opfattelse af Danmark som et land, hvor man som storinvestor risikerer urent trav. Uden for referat taler flere af direktørerne ligefrem om, at sagen betyder, at de vil overveje investeringer i Danmark en ekstra gang efter deres oplevelse med Nord Stream 2.

Milliarderstatning truer

Der er ikke megen udsigt til, at anken til Energiankenævnet vil forhindre forsinkelsen af gasledningen og milliardtabet. Normalt satser Energiankenævnet på en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 7 måneder. Det betyder, at nævnet næppe bliver færdig med sagsbehandlingen i år.

Så er vejen banet for en smertefuld erstatningssag mod den danske stat. Nord Stream 2 skriver i en mail, at selskabet ikke kommenterer hypotetiske situationer, men tilføjer:»... ekstraomkostninger i denne størrelse er i sig selv en god grund til, at ethvert selskab forsøger at sikre sine interesser«.

Energistyrelsen ønsker ikke at kommentere ankesagen, som styrelsen er ved at sende sine kommentarer til, eller risikoen for at blive mødt med et stort erstatningskrav.