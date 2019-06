Joe Biden er blevet Voldemort for demokraterne – et navn, man ikke siger højt

Demokraternes Joe Biden fører i kapløbet om at blive sit partis næste præsidentkandidat. Men han er under konstant beskydning fra sine rivaler, der forsøger at snigløbe ham uden at blive beskyldt for at være illoyale.

Førende kandidater til præsidentvalget i Det Demokratiske Parti i USA er begyndt at kritisere tidligere vicepræsident Joe Biden for blandt andet at være for gammel, for moderat, for fikseret på præsident Trump og for urealistisk i sin vurdering af, hvilken forfatning Det Republikanske Parti er i. Det pudsige er, at konkurrenterne fremsætter deres kritik stort set uden at nævne Biden ved navn.