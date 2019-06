USA-ambassadør vækker vrede med ord om Vestbredden: »Israel har ret til at beholde dele af Vestbredden« Inden USA's længe ventede forslag til en israelsk-palæstinensisk fred fremlægges, vækker ambassadør ny vrede.

USA's ambassadør i Israel, David Friedman, mener, at Israel har ret til at beholde dele af Vestbredden.

Det siger han i et interview med New York Times, der er bragt lørdag.

»Under visse omstændigheder mener jeg, at Israel har ret til at beholde dele af, men formentlig ikke hele, Vestbredden«, lyder det fra ambassadøren.

Med de ord åbner Friedman op for en amerikansk accept af noget, der ikke alene vil være en stor provokation, men også i strid med folkeretten, skriver avisen.

Den israelske fredsgruppe Peace Now kalder Friedman »en trojansk hest for bosætternes højrefløj«, og palæstinenserne har omgående fordømt ambassadørens udtalelse.

Det meste af verden betragter de israelske bosættelser på Vestbredden som ulovlige.

Netanyahu vil annektere jødiske bosættelser

Udtalelsen fra den amerikanske ambassadør kommer to måneder efter, at Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, under valgkampen lovede, at han vil begynde at annektere de omstridte jødiske bosættelser på Vestbredden.

Netanyahu sagde i april til israelsk radio, at USA's anerkendelse af Israels suverænitet over Golanhøjderne viser, at det er muligt at annektere bosættelserne på Vestbredden »med en gradvis proces, og jeg foretrækker at gøre dette med amerikansk anerkendelse«.

Det er uklart, om ambassadørens udtalelse afslører en del af Trump-administrationens kommende fredsplan for Mellemøsten, skriver nyhedsbureauet AP.

Præsident Donald Trumps svigersøn og rådgiver, Jared Kushner, har gennem længere tid stået i spidsen for arbejdet med en plan for fred mellem israelere og palæstinensere.

Trump har betegnet det som 'århundredets aftale', men han har endnu ikke afsløret nogen detaljer om, hvad planen indeholder.

Det har været ventet, at den amerikanske fredsplan skulle præsenteres på en konference i Bahrain senere på måneden. Men i mellemtiden er der udskrevet nyvalg i Israel til afholdelse den 17. september, og det kan forsinke præsentationen af planen.

Palæstinenserne ønsker en stat beliggende på Vestbredden og Gazastriben og med Østjerusalem som hovedstad.

Hidtil har den palæstinensiske ledelse boykottet Kushner og resten af Trumps administration i vrede over, at USA har anerkendt Jerusalem som Israels hovedstad.

ritzau