I landsbyen Geri Peri i det nordlige Syrien raser markbrande på fuld styrke. Alene 10. juni blev mere end 28 brande antændt. IS har taget ansvaret for brandene og har meldt ud, at deres folk skal antænde alle marker for at sulte den lokale befolkning. På fotoet ses en indbygger i landsbyen forsøget at begrænse ilden.