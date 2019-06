Medie: Malmø ramt af 17 bombeangreb i 2019

En halv times togtur fra København kæmper svensk politi med bombeangreb i et hidtil uset omfang.

Siden 1. januar 2019 er Malmø blevet ramt af 17 eksplosioner, viser en opgørelse fra SVT.

Seneste angreb fandt sted natten til onsdag, hvor en bombe detonerede ved indgangen til et lejlighedskompleks i bydelen Rosengård. Sprængningen ødelagde opgangen og knuste ruderne i mindst en lejlighed.

Ifølge svensk politi stammer flere af bombeangrebene fra det samme parti sprængstoffer, som benyttes af kriminelle til at skræmme restaurantejere og enkeltpersoner.

»Vi kan se, at skaderne fra eksplosionerne bliver større og mere omfattende«, siger Andy Roberts, politichef for Malmø Nord, til SVT.

Hvor de kriminelle tidligere tog håndgranater og militæreksplosiver i brug, adskiller flere af eksplosionerne sig i 2019 ved, at der er brugt eksplosiver »fra vejbyggeri og lignende«, forklarer Andy Roberts.

Målet for flere af bombeangrebene har været restaurationer. 10. maj detonerede en bombe på restaurant Izakaya Koi på Lilla Torg, mens en anden bombe sprang 17. marts udenfor natklubben Etage på Stortoget.

Andre mål i 2019 har talt et lagerlokale, taxier, en trafikskole og et supermarked.

Bombeteknikere undersøger skaderne uden for en natklub i Adelgade i det centrale Malmö tirsdag morgen. Foto: 50090 Johan Nilsson/tt/Ritzau Scanpix

Justitsminister: Bandeproblem

Ifølge Sveriges justitsminister, Morgan Johansson (S), er det lokale bander involveret i narkotikahandel, som står bag bombeangrebene. Ifølge ministeren er der ingen let løsning på problemerne i Malmø, som med lidt over 300.000 indbyggere er på størrelse med Aarhus.

»De her bandestrukturer skal rykkes op ved rødderne, og der er ingen genveje. Vi må bure dem inde en efter en«, sagde Morgan Johansson til P1 Morgen ifølge Aftonbladet.

Justitsministeren lovede at øge indsatsen mod den organiserede kriminalitet.

»Forstærkninger til politiet i Malmö er på vej. I denne uge kommer et nyt kuld rekrutter ud«, sagde Johansson og tilføjede ifølge Expressen, at han også er klar til at drøfte nye strafskærpelser.

De kriminelle bruger bombeangrebene som en trussel rettet mod udvalgte personer, forklarer politichef Andy Roberts.

»Sprængninger i eller nær en bolig retter sig mod en bestemt person, der bor i boligen. Sprængninger mod restaurant- og klubejere handler om, at nogen ikke har fået lov til at komme ind på matriklen eller mener, at ejeren har gjort noget forkert«, siger Andy Roberts til SVT.

Mens bombeangrebene er taget til i styrke i 2019, er andre dele af kriminaliteten faldet. Mens der i 2018 blev dræbt 12 mennesker af skud i Malmø, er der i år til dato blevet dræbt to personer.