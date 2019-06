Norsk politi griber ind efter kast med koran

Politiet i Norge har standset en demonstration vendt mod islamisering af Norge.

Demonstrationen fandt ifølge nyhedsbureauet NTB sted i byen Drammen, hvor organisationen Sian demonstrerede

Sian står for 'Stop Islamiseringen af Norge'.

Politiet greb ind omkring klokken 15, da en taler fra Sian smed en koran på jorden.

Det fik publikum på stedet til at reagere kraftigt, og politiet afbrød demonstrationen.

»Der var mange, som så, hvad der skete. På et tidspunkt smed et medlem af Sian en koran mod jorden«.

»Det var der flere, der reagerede på, og vi fandt det rigtigst at afbryde demonstrationen 20 minutter før tiden«, siger operationsleder Inge Lansrud fra politiet i Drammen til NTB.

Ingen anholdelser

Ifølge operationslederen gik de forskellige parter på stedet roligt i hver sin retning, da demonstrationen var slut.

Der er ikke foretaget anholdelser, hedder det.

Sian siger på sin hjemmeside, at organisationen er sat i verden for at 'modarbejde, stoppe og rulle islamiseringen af Norge tilbage'.

Det skal ske ved at sprede informationer om, hvad islam står for, og hvilke konsekvenser islamisering af Norge kan få.

På hjemmesiden hedder det, at organisationen er politisk uafhængig.

I øvrigt siger Sian også, at islam ikke er en race, og at Sian tager afstand fra racisme.

ritzau