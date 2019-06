Strømmen vender så småt tilbage i Sydamerika Store dele af Sydamerika blev ramt af strømudfald, men nu begynder strømmen så småt at vende tilbage.

Indbyggerne i store sydamerikanske lande som Argentina og Uruguay begynder gradvist at få strøm i deres stikkontakter igen.

Ved middagstid lokal tid havde teknikerne rundt om på kontinentet fået repareret en stor del af det kollapsede elnet, der gik ned søndag morgen klokken 07.00 lokal tid i Argentina.

Dermed var et helt land uden strøm, og det medførte, at store dele af strømforsyningen også forsvandt i Uruguay og Paraguay.

Så mange sydamerikanere vågnede op til lys, der ikke virkede, og det bredte sig til hele samfundet.

Den kollektive trafik blev ramt. Tog kørte ikke, lyssignaler gik i sort.

Uheldet skete, mens der var lokalvalg i Argentina.

Argentinas energiminister, Gustavo Lopetegui, sagde tidligere søndag, at årsagen til strømafbrydelserne endnu ikke var klarlagt.

Hele sagen skal nu undersøges

Søndag eftermiddag udsendte energimyndighederne en erklæring, hvori det hedder, at hele sagen nu undersøges. Men der var ingen bud på årsagen til strømproblemerne.

Lokale medier skriver, at to lufthavne opererer ved hjælp af generatorer.

To argentinske elselskaber bekræftede strømafbrydelserne i hele Argentina, men de angiver heller ikke årsagen.

»En omfattende fejl i et elektrisk forbindelsessystem har efterladt hele Argentina og Uruguay uden strøm«, skriver elselskabet Edesur Argentina på Twitter.

Klokken 18 dansk tid sagde selskabet, at der igen var strøm til 450.000 kunder i Buenos Aires-området, og at det nok ville tage resten af dagen at genoprette strøm til alle.

Uruguay er afhængig af energi fra Argentina - den tredjestørste udbyder af energi i hele Sydamerika. Der sker dog i Uruguay betragtelige investeringer i vedvarende energi - blandt andet i solenergi og vindmøller.

Ud over Argentina og Uruguay er også dele af Brasilien og Chile ramt af strømafbrydelserne.

Edesur skriver på Twitter, at store forstyrrelser i elforsyningen til hele Argentina og Uruguay ramte de fleste af de to landes 48 millioner indbyggere.

ritzau