Hvem var Jane Roe? Hun blev symbolet på fri abort, men døde som abortmodstander

Amerikas abortkrig

Efter at aborten i 1973 blev fri i Amerika med højesteretsafgørelsen ’Roe vs. Wade’, er abort blevet noget af det, amerikanerne er mest uenige om, og noget, man kan vinde eller tabe et valg på. Mange kalder det ligefrem en abortkrig. Men det har længe været en krig uden udslagsgivende slag. Den grundlæggende ret til fri abort har ikke for alvor været truet takket være højesterets afgørelse for 46 år siden.

Det har ændret sig i 2019, hvor kampen om abort har taget en helt ny drejning. Mens Trump har været præsident, har han indsat to højesteretsdommere, der er abortmodstandere. Højesteret har nu for første gang et flertal, der ideologisk er imod abort. Det kan ændre alt, hvad man tidligere har tænkt om den frie aborts fremtid.

Politiken rejser rundt i USA for at se, hvordan krigen om abort i Amerika anno 2019 ser ud.

I kapitel 1 mødte vi kvinderne før, under og efter deres abort på en klinik i Ohio, hvor et abortforbud efter 6 uger er blevet vedtaget i 2019.

I kapitel 2 tog vi til sydstaten Mississippis eneste tilbageværende klinik, der udfører aborter, hvor vi fulgte nogle af aktivisterne både for og imod abort, der hver uge bekriger hinanden.

