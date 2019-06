En gruppe mænd fra Nigeria er strandet i en lejr på Samos, hvor de drikker billig vin for at holde lejrlivet ud. De har været her mellem 8 - 18 mdr. Ventetiden på at komme til sit første interview, så man kan få påbegyndt sin asylansøgning, er i de fleste tilfælde pt. mere end et år.