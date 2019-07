Hongkong-politi indtager parlament - aktivister er smuttet De sidste demonstranter har ifølge BBC forladt Hongkongs parlament, efter at politiet trænger ind i bygningen.

De sidste demonstranter, der var tilbage i Hongkongs parlament, har cirka klokken et natten til tirsdag lokal tid forladt bygningen efter en af de mest alvorlige kriser i bystatens nyere historie.

Ifølge BBC's korrespondent, der er inde i bygningen, så forlod de sidste aktivister bygningen af en sideudgang.

Intet tyder på, at det kom til konfrontation mellem politi og demonstranter inde i bygningen.

Politiet er i gang med gennemsøge parlamentet efter de seneste timers dramatik.

Parlamentet blev mandag aften stormet af flere hundrede demonstranter, der trængte ind i parlamentets sal.

Her blev flere symboler overmalet, graffiti malet på vægge og billeder revet ned.

Da politiet tidligt tirsdag trængte ind i bygningen, var det tilsyneladende kun journalister, de stødte på. De får lov til at være i fred og kan frit rapportere inde fra parlamentet, sådan som BBC's korrespondent gør.

En time tidligere angreb store politistyrker demonstranter i gaderne foran parlamentet med tåregas og trukne stave. TV-billeder viste kort efter, hvordan politifolk i relativ ro gik igennem nogle af parlamentets indgange.

Det kom ellers efter en dag, der startede med en fredelig demonstration mod en lov, der vil gøre det muligt at udlevere borgere i Hongkong til Kina. Flere hundredtusinder mennesker deltog.

Men det tog en brutal vending, da flere hundrede demonstranter trængte gennem politiets afspærringer og masede sig ind i parlamentet efter at have smadret en indgang.

Demonstranterne ser Hongkongs øverste politiske chef, Carrie Lam, som en villig håndlanger for det kommunistiske regime i Beijing. At hun er rede til at undergrave aftalen fra 1997, der betød overdragelsen af den britiske koloni til Kina.

Her lød aftalen "et land, to systemer" de næste 50 år.

Carrie Lam har suspenderet behandlingen af lovforslaget om udlevering. Men hun vil ikke trække det tilbage.

