Præstestyre stiller europæisk afmagt til skue

Fakta

Atomaftalen

Atomaftalen JCPOA fra 2015 mellem Iran og de faste medlemmer af FN’s Sikkerhedsråd plus Tyskland forpligter Iran til ikke at skaffe sig militær atomteknologi i 10-15 år. Til gengæld ophæves FN’s økonomiske sanktioner mod Iran.

Trump aflyste i maj 2018 USA’s tilslutning til aftalen og har indført nye sanktioner.

De europæiske stormagter tilbyder at fastholde atomaftalen.

USA kræver, at Iran permanent skal afstå fra atomvåben, begrænse sin udvikling af langtrækkende raketter og begrænse sin militære involvering i arabiske staters interne konflikter.

USA genindfører økonomiske sanktioner mod Iran og mod virksomheder, der handler med Iran.

Irankræver europæisk, russisk og kinesisk hjælp til at beskytte den iranske olieeksport og bistand for at hindre, at USA truer internationale selskaber til at trække sig fra Iran.





