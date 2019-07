Boris Johnson bliver ny premierminister i Storbritannien

Det Konservative Parti har besluttet, hvem der skal være Theresa Mays afløser.

55-årige Boris Johnson har vundet afstemningen mod Jeremy Hunt. Boris Johnson har fået 92.153 stemmer mod 46.656 til Jeremy Hunt.

Dermed har Boris Johnson fået 66 procent af stemmerne. Alt i alt er stemmeprocenten til formandsvalget 87 procent.

I sin tale til partiet nævner han sine tre prioriteter i valgkampen: At levere Brexit, samle landet og slå lederen af partiet Labour, Jeremy Corbyn. »Deliver, unite and defeat«, siger han, men han udelod sin endelige plan »energise«, tilføjer han og joker med, at hans forkortelse derfor er Dude.

Den lyshårede politiker skiller vandene i Det Konservative Parti, og det forventes, at flere medlemmer af kabinettet vil forlade deres poster.

Blå bog Boris Johnson

Fødselsdato: 19. juni 1964 (55 år). Fødested: New York City, New York, USA. Nationalitet: Har både britisk og amerikansk statsborgerskab. Uddannelse: Uddannet på Oxford Universitet i klassiske studier, 1987. Studerede samtidig med den tidligere premierminister David Cameron. Karriere: Fra 1989 og frem til 1994 arbejdede Boris Johnson som Bruxelles-korrespondent for den britiske avis The Telegraph.

Medlem af det britiske parlament for De Konservative fra 2001 og frem til 2008. Herefter borgmester i London fra 2008 til maj 2016. Igen medlem af det britiske parlament fra 2015 for valgkredsen Uxbridge and South Ruislip.

Britisk udenrigsminister fra juli 2016 til juli 2018. Civilstand: Har været gift to gange, senest med Marina Wheeler, som han ikke længere er sammen med. Har i alt fem børn. Kilder: ’Just Boris’ (2011), New Statesman, Politiken, parliament.uk. Ritzau/

Nogle ministre har allerede meddelt, at en sejr til Boris Johnson vil få dem til at forlade deres poster. Det drejer sig om finansminister Philip Hammond, justitsminister David Gauke og udviklingsminister Rory Stewart.

Allerede mandag trak viceminister Alan Duncan sig fra posten og krævede et ekstraordinært møde i parlamentet for at »vurdere den nye formands værd«.

Boris Johnson har været en af ti kandidater, hvoraf den sidste, udenrigsminister Jeremy Hunt, nu er slået af pinden.

Ifølge det britiske medie The Sun har flere af Boris Johnsons tætte allierede fortalt avisen, at han ville fyre Jeremy Hunt, hvis han fik over 60 procent af stemmerne. Hvis rygtet taler sandt, må den britiske udenrigsminister nu rydde sit skrivebord.

Do or die

Boris Johnson er indædt kritiker af, at Storbritannien endnu ikke har forladt EU, og han har under valgkampen erklæret, at han vil have landet ud af unionen senest 31.oktober »do or die«.

Sådan bliver de kommende dage Onsdag 24. juli Klokken 13 vil Theresa May for sidste gang tale som premierminister på Westminster og herefter begære sin afsked hos dronningen.

Herefter skal Boris Johnson til dronningen og udnævnes til premierminister.

Det forventes, at Boris Johnson vil begynde at udpege sit kabinet. Torsdag 25. juli Klokken 12.30 samles Underhuset for sidste gang inden sommerferien. Her vil Boris Johnson muligvis komme med en udtalelse.

Der er forlydender om, at torsdag ville være det perfekte tidspunkt, hvis Labour vil gennemtvinge en mistillidsafstemning, men det er uvist, hvorvidt de vil gøre det. Fredag 26. juli Hvis der bliver afholdt en mistillidsafstemning, og den falder, eller hvis der ikke bliver holdt en, vil fredag blive en stille dag.

Hvis der bliver holdt en mistillidsafstemning, som går igennem, vil Labour formentlig tvinge den afgående regering til at udskrive nyvalg. Vis mere

Det vil sige, at han vil gennemtvinge Brexit med eller uden en aftale.

Flere toppolitikere i Det Konservative Parti har til britiske medier sagt, at de nødig ser et Brexit uden aftale, og Boris Johnsons kompromisløse stil kan derfor skabe en endnu dårligere stemning i det britiske Underhus.

Underhuset har tre gange nedstemt den skilsmisseaftale, som Theresa May har forhandlet på plads, og som flere gange er blevet revideret. EU-Kommissionen har afvist at genåbne forhandlingerne, og mange frygter derfor, at en stædig Boris Johnson på posten som premierminister vil få processen til at gå endnu mere i stå.

Boris Johnson mener dog, at hans trussel om at trække landet ud af EU uden en aftale vil tvinge EU tilbage til forhandlingerne.

I en analyse foretaget af det statsfinansierede uafhængige Office for Budget Responsibility, der laver prognoser for britisk økonomi, vil et så markant brud med EU koste over 250 milliarder kroner om året, få pundet til at falde, føre til recession og øge statsgælden, men det, mener Boris Johnson, er noget pjat.





