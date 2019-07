Nye choktal for dræbte børn i Syrien: Et øjenvidne sagde til mig i telefonen, at han ikke kunne forstå, hvordan det lykkedes familierne at identificere dem

I mandags var det en fredelig dag på grøntsagsmarkedet i den halvstore by Maarat al-Numan i det nordvestlige Syrien. Børn løb og legede på gaden. Folk handlede i ro og mag ved boderne.

Men så begyndte bomberne at falde. Ikke bare over markedspladsen, men også i det omkringliggende boligområde. 39 mennesker blev dræbt, 8 af dem var børn.

Dagen inden var mindst 17 civile blevet bombet ihjel i Khan Sheikhun, en anden by i Idlib-provinsen, som er det sidste hjørne af Syrien, hvor et virvar af oprørsgrupper holder stand mod præsident Bashar al-Assad tropper og de russiske bombefly, der støtter ham.

Der har været adskillige andre bombeangreb i området de seneste 4 uger. Så mange, at mindst 33 børn i løbet af den tid har mistet livet. Det er 2 mere end i hele 2018.

Og det er grunden til, at Red Barnet nu slår alarm og appellerer til alle parter i krigen om at indstille angrebene på civile. Angrebene tog til i styrke i slutningen af april. Siden nytår er 12o børn blevet dræbt i provinsen.

»Situationen er blevet meget mere voldelig. Der har været nogle angreb af en styrke, vi ikke har set før«, siger Amjad Yamin, der er talsmand for Red Barnet i Syrien og stationeret i Jordan.

Red Barnet opererer ikke længere selv i Idlib-provinsen, men samarbejder med den lokale gruppe Hurras Network og har talt med folk, der overlevede de seneste bombardementer.

»Et øjenvidne sagde til mig i telefonen, at han ikke kunne forstå, hvordan det lykkedes familierne at identificere deres børn, for han havde set deres kropsdele flyve til højre og venstre«, fortæller Amjad Yamin.

Det er totalt kaos

Der er varierende oplysninger om, hvor mange mennesker der er blevet slået ihjel, siden kampene eskalerede i april. Mindst 400, siger Red Barnet. Over 2.000, siger nyhedsmediet Al-Jazeera.

Den seneste uge har været den hidtil blodigste.

Et andet øjenvidne siger til Red Barnet, at det virker, som om de forskellige sider i konflikten er holdt op med at bekæmpe hinanden for i stedet at myrde løs på civilbefolkningen.

»Jeg så dusinvis af dræbte mennesker på markedspladsen, revet fra hinanden, deriblandt mange små børn, der havde leget på gaden. De burde have været sikre«.

I telefonen fra Jordan udtrykker Amjad Yamin det således:

»Helt ærligt, ingen har kontrollen over det område lige nu. Det er totalt kaos. Nogle gange ved man ikke engang, hvem der kæmper mod hvem«.

Der bor omkring 3 millioner mennesker i Idlib-provinsen. Halvdelen af dem er der, fordi krigen har fordrevet dem fra deres hjem andre steder i Syrien. Og de seneste 3 måneder har den fortsatte krig jaget 440.000 mennesker i Idlib på flugt.

Da der ikke er plads til dem i de allerede grotesk overfyldte flygtningelejre, lever op mod halvdelen af dem på gader eller under træer ude i det åbne landskab tæt ved grænsen til Tyrkiet.

Den grænse er velbevogtet, forsynet med en høj mur og praktisk talt umulig at forcere. Så der er ikke meget andet at gøre end at håbe på, at krigen en dag driver over. Hvilket intet som helst tyder på.

Børn bombet ud af skolerne

Som i enhver konflikt er børnene de mest sårbare og udsatte. Mange af dem har aldrig kendt til andet end krig.

»Selv om bomberne ikke falder hver dag, så er det farligt at bevæge sig rundt på gaderne, fordi du aldrig ved, hvornår bombardementerne begynder«, siger Amjad Yamin.