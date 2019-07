Amazonas stammefolk frygter ny præsident: Bolsonaro ser os som dyr

Stammesamfundene i Brasiliens regnskove frygter for fremtiden, nu da landets præsident Jair Bolsonaro skruer op for sin krigeriske retorik mod grupperne.

Under en blodorange solnedgang, der er ved at forsvinde bag de høje trækroner i regnskoven Amazonas, sidder Raimundo Kanamari ved en søbred og grubler over fremtiden.

Han tænker på, hvad det har af betydning for hans stamme, at Jair Bolsonaro er blevet Brasiliens præsident.

En mand, der har gjort sig særligt bemærket og berygtet for sin krigeriske retorik og foragt for menneskerettigheder, især når det kommer til seksuelle og etniske minoriteter.

»Bolsonaro er ikke god. Han vil ødelægge os og bombe vores landsbyer. Det er det, jeg har hørt«, fortæller Raimundo Kanmari til den britiske avis The Guardian.

Forkæmpere for den truede regnskov og de mennesker, der lever i den, frygter, at de oprindelige stammefolk og deres minisamfund står overfor en af deres hidtil største udfordringer, nemlig Bolsonaros regering.

Det er almindelig kendt, at den brasilianske præsident ser ned på landets omkring 900.000 oprindelige folk.

Ifølge The Guardian skal han engang have sagt, »at det var en skam, at den brasilianske hær ikke var lige så effektive som den amerikanske, der i sin tid næsten formåede at udrydde deres indianere«.

Derfor virker truslen nu større end nogensinde. Større, end da militante ledere kørte gennem regionen for fem årtier siden og efterlod sig død og ødelæggelse.

»Sidste gang, vi oplevede noget lignende, var, da landet var et militært diktatur«, siger Jaime Siqueira, formand for The Indigenous Work Centre (CTI), en brasiliansk NGO, der støtter det oprindelige stammefolk og hjælper dem med at kæmpe for deres land, til The Guardian.

Nye, skræmmende tider

Usikkerheden mærkes allerede i de mange forskellige stammesamfund og især hos et af de største, ikke så langt fra hvor Raimundo Kanamari befinder sig.

Ewerton Marubo, en leder fra Javari-territoriet i Amazonas, fortæller nemlig, at områdets cirka 6.000 beboere allerede er begyndt at forberede sig på en mere mørk fremtid.

Sammen med tyve andre regionale ledere har Ewerton Marubo været i Atalaia do Norte, et område, der ikke ligger så langt fra indgangen til Javari-territoriet, for at diskutere, hvordan de skal forsvare sig selv.

Javari-territoriet er næsten på størrelse med Portugal og gemmer på landets største gruppe af isolerede stammefolk. Den blev grundlagt i 1998 som et forsøg på at beskytte dets beboere og deres hjem. Og siden da har de flere gange været udsat for, at folk udefra er kommet for stjæle deres råstoffer og naturressourcer.

Jaime Siqueira fra CTI mener også, at præsident Bolsonaros nedsættende retorik (såsom at stammefolket er en af Brasiliens historiske fjender) har været med til at skabe en form for retfærdiggørelse af, at den brasilianske regering ulovligt trænger ind på de gamle territorier – som for eksempel Javari:

»Det er ikke kun skovrydning, der er et stigende problem i Amazonas (under Bolsonaro, red.). Det er vold mod oprindelige stammefolk også«, siger Siqueira.

Under et pressemøde for udenlandske journalister i sidste uge forsvarede Bolsonaro sit ønske om at skabe flere små, lukkede reservater og advarede det internationale samfund om at blande sig i sager, der drejer sig om Amazonas.

I mellemtiden gør Ewerton Marubo sig klar på at forsvare sit hjem og sit folk:

»Han (Bolsonaro, red.) ser os som dyr. Som om vi ikke ved, hvordan man tænker«, siger han til The Guardian og forklarer, hvordan han også håber, at økonomisk hjælp fra udlandet måske ville kunne hjælpe stammefolket med at købe overvågningsudstyr, der kan hjælpe dem med at beskytte deres jord:

»Men faktisk er vi meget mere intelligente, end han er«.