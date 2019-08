Den amerikanske milliardær Jeffrey Epstein, der lørdag begik selvmord i sin celle, var ikke under speciel overvågning, selv om han for blot tre uger siden også forsøgte at begå selvmord.

Selv om den den fængslede amerikanske miliardær og finansmand Jeffrey Epstein for blot tre uger siden forsøgte at begå selvmord, blev han ikke overvåget i Metropolitan Correctionel Center i New York, skriver New York Times.