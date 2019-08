Epsteins private ø ransaget: FBI lover at medskyldige vil blive straffet

En sværm af FBI-agenter har gennemført en ransagning af den afdøde amerikanske milliardær Jeffrey Epsteins private ø i det Carabiske Hav. Droneoptagelser viser blandt andet to pc’er og en Apple-computer blive beslaglagt, skriver NBC News.

Ransagningen kommer to dage efter milliardærens død i fængslet, hvor han sad anklaget for prostitution af mindreårige piger ned til 14 år.

Ifølge ofrene skulle en del af overgrebene have fundet sted på den maleriske ø Little St. James, der ligger ud for St. Thomas, og hvor Epstein har opført et 2.230 m2 stort ejendomskompleks med to svømmebassiner og en spa.

Efterforskerne har i årevis ønsket at ransage øen. Forklaringen på, at ransagningen først finder sted nu kan være, at han nu ikke længere kan protestere mod ransagningen efter sin død, skriver The Guardian.

Epstein, der sad i varetægtsfængsel fra 6. juli til sin død, risikerede op mod 45 år i fængsel, hvis han var blevet fundet skyldig i de to forhold, har stod anklaget for: Alfonseri og sammensværgelse.

FBI og anklagerne fastslog allerede lørdag, at den del af anklagen, der omhandler sammensværgelse, fortsat vil blive efterforsket. Ofrene har fortalt, at han gennem mere end ti år samarbejdede med andre om udnyttelsen af unge kvinder, og det er de personer, efterforskningen nu fokuserer på.

Det drejer sig ifølge New York Times om en kreds af nære samarbejdspartnere, der hjalp med at rekruttere, træne og tvinge de mindreårige piger til at stå til rådighed for Jeffrey Epstein.

Ofre vrede over Epsteins død

»Medskyldige kan ikke slappe af. Ofrene fortjener retfærdighed, og det skal de få«, siger USA’s justitsminister William Barr.

Men flere af ofrene, der så frem til at vidne mod ham, har i løbet af weekend udtrykt vrede over, at den indflydelsesrige rigmand slap for at blive stillet til regnskab.

»Vi har arbejdet så hårdt på at komme hertil, og nu har han også stjålet det fra os«, siger en af dem, Virginia Giurre, til New York Times. Hun fortæller, at nyheden om hans død fremkaldte en kompliceret blanding af følelser - taknemmelighed over, at han aldrig igen vil være i stand til at gøre skade, men mest vrede over, at hendes mangeårige kamp for at gøre opmærksom på hans forbrydelser ikke kan blive afsluttet med den retssag, hun havde set frem til.

Jeffrey Epstein blev fundet død i sin celle angiveligt efter at have hængt sig selv i sengetøjet. Dødsårsagen er dog endnu ikke officielt fastslået.

Epstein dyrkede et vidt forgrenet netværk i toppen af amerikansk erhvervsliv og politik - han var nære venner med både Clinton-parret og Donald Trump - og det har givet næring til et hav af spekulationsteorier om, at han i virkeligheden ikke begik selvmord, men blev myrdet.

Teorierne fik yderligere næring, da det viste sig, at Epstein kort før selvmordet var blevet taget ud en særlig overvågning af selvmordstruede indsatte. Selvmordet er nu også under efterforskning.

Jeffrey Epstein betroede sidste år en journalist fra New York Times, at han har snavs på stort set alle de kendte, rige og magtfulde i sit netværk. Hans egne hemmeligheder - trangen til meget unge piger - får andres seksuelle udskejelser og stofmisbrug til at virke helt uskadelige, og de var derfor glade for at betro sig til ham, fortalte han.