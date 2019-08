Første offer sagsøger Epsteins bo, kæreste og personale: »De tog min barndom, min identitet, min uskyld og mit selvværd«

Jennifer Araoz har tidligere bekyldt rigmanden Jeffrey Epstein for at have udnyttet hende seksuelt som barn. Nu har hun lagt sag an mod den afdøde Jeffrey Epsteins bo, hans ekskæreste og tre medlemmer af hans personale.