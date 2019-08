Italien opbringer redningsskib med migranter En italiensk anklager har inspiceret det spanske redningsskib "Open Arms" og besluttet at evakuere migranter.

Anklagemyndigheden i Italien har opbragt et spansk redningsskib, 'Open Arms', og beordret migranter om bord evakueret.

Det skriver nyhedsbureauet Ansa.

Der er over 80 migranter på skibet, der har ligget for anker ud for øen Lampedusa i dagevis.

En anklager, Luigi Patronaggio, har givet ordre om at opbringe skibet, efter at han har inspiceret fartøjet.

Migranterne, der overvejende er afrikanere, har tilbragt 19 dage om bord. Anklageren siger, at han har truffet beslutningen 'ud fra den vanskelige situation om bord'.

15 migranter har været så desperate, at de hoppede over bord for at prøve at svømme i land.

'Open Arms' tilhører en organisation i Barcelona, der forsøger at hjælp migranter, som kommer i havsnød på Middelhavet.

Organisationen skrev tidligere på Twitter, at 'situationen er ude af kontrol' om bord.

ritzau