Danske politikere: »Fornærmelse«, »selvtilstrækkelig« og »respektløs«

Dansk Folkepartis udenrigsordfører og næstformand, Søren Espersen, kalder sagen for absurd.

»Vi er helt ude i det absolut absurde. Han får en invitation fra dronningen, så ved han ikke, om han vil komme alligevel, og nu aflyser han i 11. time«, siger Espersen.

Han ser ikke nogen grund til, at Trump finder en ny dato for besøget.

»Dette er en stor fornærmelse mod dronningen og hoffet, som har været i gang med at planlægge et statsbesøg, der virkelig trækker tænder ud. Normalt har man otte-ti måneder til at planlægge et statsbesøg«.

»Det her har været planlagt meget hurtigt, og så kommer denne barnagtige reaktion fra Trump. Kan han ikke få det, som han vil, så kan det være lige meget. Det er som et forkælet barn«, siger Espersen.

Han betragter Danmark som USA's nærmeste allierede sammen med Storbritannien.

De Konservatives ordfører for Grønland, Rasmus Jarlov, kalder Trumps opførsel »fornærmende«.

»Som dansker (og konservativ) er det meget svært at forstå. Uden nogen grund antager Trump, at (en autonom) del af vores land er til salg«, skriver han på Twitter tidligt onsdag morgen.

»Og så aflyser han på fornærmende vis et besøg, som alle var ved at forberede. Er dele af USA til salg? Alaska? Vis noget respekt, tak«.

Pernille Vermund, formand for Nye Borgerlige, kalder USA's præsidents beslutning om at udskyde statsbesøget for udiplomatisk.

»Man kan sige meget om Trump, men diplomatisk er han ikke«, skriver hun på Twitter.

Natten til onsdag dansk tid skrev Trump overraskende på Twitter, at han alligevel ikke har tænkt sig at besøge Danmark fra den 2. til 3. september, som det ellers var planlagt. Som årsag angav Trump sagen omkring Grønland.

Tidligere udenrigsminister Martin Lidegaard fra De Radikale er heller ikke imponeret over Trump.

»Hold nu op. Netop fordi Grønland ikke er til salg, burde USA have al mulig interesse i at diskutere Arktis med Rigsfællesskabet - Ud over klima, Mellemøsten mv.«, skriver Lidegaard på Twitter.

De Radikales leder, Morten Østergaard, konstaterer på Twitter, at »virkeligheden overgår fantasien«.

Pernille Skipper, Enhedslistens politiske ordfører, tilføjer på Twitter:

»Trump lever på en anden planet. Selvtilstrækkelig og respektløs«.

ritzau