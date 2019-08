Donald Trump aflyser også sit besøg i Polen

Den amerikanske præsident bliver hjemme fra besøg i Polen, da kraftig orkan ventes at ramme Florida.

Den amerikanske præsident, Donald Trump, aflyser et planlagt besøg i Polen.

Det bekræfter Trump selv i en udtalelse til Washington Post.

Den amerikanske præsident skulle have været i Polen i weekenden, men han har angiveligt valgt at blive hjemme på grund af orkanen Dorian, der har kurs mod staten Florida.

»Det er meget vigtigt for mig at blive her. Det ser ud som om stormen virkelig kunne blive en meget stor en«, siger Trump til Washington Post i forbindelse med pressemødet om en ny rum kommando.

200 kilometer i timen

Orkanen ventes at ramme Floridas østkyst mandag morgen med store regnmængder og vindhastigheder på over 200 kilometer i timen.

I stedet for Donald Trump vil vicepræsident Mike Pence rejse til Polen.

Floridas guvernør, Ron DeSantis, erklærede onsdag undtagelsestilstand på grund af den kommende orkan.

Florida vurderes at blive en vigtig svingstat ved præsidentvalget i 2020, hvor Donald Trump skal forsøge at genvinde magten.

Han er tidligere blevet kritiseret for sin ageren under orkanen Maria, der i 2017 ramte Puerto Rico og kostede 3000 menneskeliv.

Det er anden gang på otte dage, at Donald Trump aflyser et planlagt besøg i Europa.

Den amerikanske præsident valgte i sidste uge at melde afbud til et planlagt statsbesøg i Danmark i september.

Begrundelsen var, at statsminister Mette Frederiksen (S) havde afvist at diskutere Trumps tanke om at købe Grønland.

Han sagde i samme ombæring, at besøget ville blive udskudt til et andet tidspunkt.

Ritzau/Pol.