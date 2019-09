Udskrift: Trump forsøger at presse Ukraines leder

USA’s justitsministerium offentliggør et udskrift af en samtale, som præsident Donald Trump har haft med Ukraines præsident, Volodimir Zelenskij.

Ifølge nyhedsbureauet AP viser udskriftet, at Trump gentagne gange forsøger at overtale Zelenskij til at efterforske den demokratiske præsidentkandidat Joe Biden og hans søn Hunter.

Det har en whistleblower tidligere afsløret over for myndighederne. Men regeringen har ikke villet videresende sagen til Kongressen.

Telefonsamtalen indgår som et vigtigt element i den rigsretssag, som den demokratiske formand for Repræsentanternes Hus, Nancy Pelosi, tirsdag bebudede, at hun vil tage skridt til mod Trump.

Bidens søn blev i 2014 bestyrelsesmedlem i et ukrainsk energiselskab. Selskabet er inddraget i en skattesag i Ukraine, men der er ingen oplysninger om, at Hunter Biden er en del af sagen.

ritzau