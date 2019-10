Overblik: Her er de næste skridt i Brexit-forhandlingerne

Hvad betyder lørdagens nederlag for Johnson? Hvad betyder det for Brexit? Og kommer Storbritannien nogensinde ud af EU? Dansk ekspert forklarer.

Lørdag skulle have været en historisk dag, hvor Storbritannien endegyldigt besluttede sig for at forlade EU. Regeringen havde sat den genforhandlede Brexit-aftale med EU til afstemning i paralamentet, og gik alt efter planen, ville premierminister, Boris Johnson, med stor sandsynlighed kunne holde sit løfte om, at Storbritannien ville være ude af EU 31. oktober.