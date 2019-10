Tysk minister vil sende europæiske soldater til Syrien

Den tyske forsvarsminister, Annegret Kramp-Karrenbauer, opfordrer til, at der sendes en europæisk styrke til det nordlige Syrien. Den skal garantere en sikkerhedszone ved grænsen til Tyrkiet.

Hun har mandag aften afstemt det med forbundskansler Angela Merkel og taget kontakt til vestlige allierede lande om det samme. Det skriver nyhedsbureauet dpa.

Kramp-Karrenbauer siger, at hun vil søge støtte, når hun torsdag og fredag deltager i Natos forsvarsministermøde i Bruxelles.

CDU's sikkerhedspolitiske ekspert og forsvarsministerens partifælle Roderich Kiesewetter vil have samlet en styrke på mellem 30.000 og 40.000 soldater fra EU-landene. Den skal kontrollere sikkerhedszonen. Det siger han til tysk radio.

Kiesewetter er selv tidligere topofficer i den tyske forbundshær.

Tyrkiet iværksatte for to uger siden en offensiv i det nordlige Syrien. Målet var at nedkæmpe kurdiske militser langs grænsen. Tyrkiet vil etablere et op mod 40 kilometer bredt bælte på Syriens nordøstlige grænse.

Tyrkiet omtaler de kurdiske bevægelser i Syrien som 'terrorister'.

Kurderne har under kampen mod den militante bevægelse Islamisk Stat været USA's og de vestlige landes allierede.

Men den alliance brød sammen, da USA's præsident, Donald Trump, tidligere på måneden lovede Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, at trække de sidste af USA's soldater i det nordøstlige Syrien ud.

Kramp-Karrenbauer siger til dpa, at en eventuel deltagelse af tyske soldater i en sådan operation først skal godkendes af Forbundsdagen i Berlin.

En løsning ville være 'at etablere en international kontrolleret sikkerhedszone, hvor Tyrkiet og Rusland inddrages', siger hun. Men på en måde, så det gøres klart over for Tyrkiet, at man ikke i strid med folkeretten kan holde områder i Syrien besat.

Tyskland er i forvejen aktiv i kampen mod Islamisk Stat. Det er i form af træning og overvågning af luftrummet over Syrien og Irak.

