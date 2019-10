Lektor om muligt nyvalg: Timingen er god for Boris Johnson

Timingen kunne næsten ikke være bedre for Storbritanniens premierminister, Boris Johnson, hvis han får opbakning i Underhuset til, at briterne skal til parlamentsvalg inden for kort tid.

Det vurderer professor i britisk historie og leder for Saxo-Instituttet på Københavns Universitet Stuart Ward.

»I stedet for at være tålmodig og vente, mener han, at det er taktisk klogt at gå videre til befolkningen nu. Han har sin aftale med EU«, siger Stuart Ward.

Underhusets konservative leder, Jacob Rees-Mogg, har torsdag bekræftet, at de britiske politikere mandag får mulighed for at stemme om, hvorvidt de ønsker, at der afholdes parlamentsvalg.

For at der kan udskrives parlamentsvalg, skal mindst to tredjedele af Underhusets medlemmer bakke op om det.

Boris Johnson har ifølge BBC sagt, at han vil give parlamentet i London mere tid til at debattere den skilsmisseaftale, han har forhandlet sig frem til med EU.

Men kun hvis medlemmerne accepterer at holde valg 12. december.

»Nu vil han høre, hvad befolkningen mener. Det stiller Labour og partiets formand, Jeremy Corbyn, i en vanskelig situation«.

»For de har hele vejen igennem været meget splittede omkring brexit, og om hvorvidt de skal opponere mod enhver brexitaftale, støtte en ny folkeafstemning, og om de skal støtte op om et parlamentsvalg.

Oppositionspartiet Labour har allerede to gange dette efterår afvist Boris Johnsons valgønsker, påpeger Stuart Ward.

»Boris Johnson ved, at oppositionen ikke kan blive ved med at sige nej til, at der afholdes valg. Som opposition bør man være interesseret i at vælte den siddende regering«, siger han.

For at få den tilstrækkelige opbakning til udskrivelse af et nyvalg skal Boris Johnson have Labours medlemmer med på idéen. Og det kan blive svært, erkender Stuart Ward,

»Men jeg kan godt blive overrasket. Det er ikke det rigtige tidspunkt for Labour at gå til valg. De vil langt hellere vente til, at Boris Johnsons brexit-aftale er gået igennem, og man kan mærke konsekvenserne af den«.

»Omvendt har Jeremy Corbyn allerede sagt nej til et parlamentsvalg to gange, og det er ved at blive pinligt for ham. Jo flere gange han takker nej, jo mere ser det ud som om, han er bange for at tabe«, siger Stuart Ward.

Boris Johnson har skrevet til Labour-leder Jeremy Corbyn og beder ham bakke op om et valg til afholdelse den 12. december.

ritzau