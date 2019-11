Stigende dansk frygt for USA’s omfattende charmeoffensiv i Grønland

Rigsfællesskabet og forholdet mellem Danmark og Grønland er alvorligt udfordret, når USA’s regering efter præsident Trumps købstilbud nu skruer op for charmen i Nuuk. Det vurderer en række danske politikere.

USA’s ambassadør i København og topfolk fra udenrigsministeriet har under et besøg stillet store fordele for Grønland i udsigt, og den øverste chef for USA’s kystvagt har også aflagt besøg i Nuuk.

»Jeg frygter, at amerikanerne bliver mere og mere aktive og vil gå lige til stregen. Der skal vi selvfølgelig være vågne i Danmark, men det skal Grønland også være, og derfor er jeg glad for, at Danmark har taget flere initiativer og er vågen over for, hvad andre lande gør i Grønland«, siger Venstres udenrigspolitiske ordfører, Michael Aastrup Jensen.

Tidligere udenrigsminister Martin Lidegaard (R) deler bekymringerne. »Det er helt åbenlyst, at dele af det amerikanske etablissement har en forholdsvis aggressiv interesse i kongeriget og især Grønland og Arktis. Det er vi nødt til at være pinligt bevidste om sammen med grønlænderne«.

Udenrigsordfører Søren Espersen (DF) peger på en kronik af den amerikanske ambassadør i Danmark, Carla Sands, som er blevet bragt i det grønlandske medie Sermitsiaq i forbindelse med besøget i Nuuk. »Hun skriver meget, meget direkte, at USA er klar til en hel masse hjælp, og det siger man jo hele tiden«.

Søren Espersen advarede allerede for 10 år siden om de amerikanske interesser: Og »det blev de tossede over ude på ambassaden. Men sådan er det. Og så kan man sige, at man er der for at hjælpe«.

Espersen er dybt bekymret for, om den grønlandske finansminister, Vitus Qujaukitsoq fra selvstændighedspartiet Nunatta Qitornai, er gået bag om ryggen på den danske regering og Folketinget og forhandler vilkår for Grønland efter en selvstændighed med amerikanske topembedsmænd og muligvis CIA.

Selvstyret afviser påstanden i et svar, som er videregivet af udenrigsminister Jeppe Kofod (S) til Folketinget. Kofod afviser i en mail til Politiken bekymringerne over de amerikanske aktiviteter.

»Jeg synes, at vi skal slå koldt vand i blodet. Vi har tidligere efterlyst større amerikansk engagement i Arktis. Det engagement ser vi nu. Og det kan – og bør – komme Grønland til gode«, skriver Jeppe Kofod.

Uroen behandles i Folketinget

Nu har Søren Espersen sat frygten for grønlandsk enegang på dagsordnen som et usædvanligt punkt på næste møde i Det Udenrigspolitiske Nævn.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Vitus Qujaukitsoq, men han har tidligere taget skarp afstand fra Søren Espersen i grønlandske medier:

»Jeg har i sommerens løb mødtes med adskillige repræsentanter for USA’s regering. Det gælder personer fra det amerikanske udenrigsministerium, handelsministerium, energiministerium og den amerikanske ambassade«, forklarer ministeren.

»Der er intet odiøst i at have møder med amerikanerne. Der er intet fordækt i det, og det er sket ud fra en anmodning fra amerikanerne«, siger finansministeren og spørger: »Hvad fanden bilder Søren Espersen sig ind?«.

Han får støtte af Jeppe Kofod:

»Udenrigsministeriet fører ikke opsyn med medlemmerne af Naalakkersuisuts (landsstyrets, red.) rejser, og det skal vi heller ikke. Derimod samarbejder vi tæt med Naalakkersuisut, også på den internationale scene, herunder i forbindelse med konkrete rejser, hvor bl.a. de danske ambassader bistår efter behov«.