Efter knivangreb i hovedkvarteret: Franske betjente får frataget deres våben

FOR ABONNENTER

Syv franske politifolk har fået besked på at aflevere deres våben, og mindst én er blevet suspenderet, efter at sikkerhedsstyrkerne er blevet opfordret til at indberette tegn på radikalisering i egne rækker efter et dødeligt knivangreb i politiets hovedkvarter i sidste måned. Det har politichefen i Paris forklaret det franske parlament.