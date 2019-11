Amnesty: Mindst 106 er dræbt under demonstrationer i Iran Efter protester i Iran ses "uhyggeligt mønster af drab begået af iranske sikkerhedsstyrker", siger Amnesty.

Mindst 106 mennesker er dræbt i de demonstrationer, der brød ud flere steder i Iran i sidste uge.

Det siger Amnesty International i en meddelelse tirsdag.

Videomateriale, øjenvidneberetninger og oplysninger fra menneskeretsaktivister viser tilsammen 'et uhyggeligt mønster af overlagt drab begået af de iranske sikkerhedsstyrker', skriver Amnesty International.

Dødstallet kan være endnu højere, tilføjer menneskeretsorganisationen. Ifølge nogle meldinger kan op mod 200 mennesker være blevet dræbt.

Statslige medier i Iran har kun skrevet om nogle få dødsofre.

Beskriver demonstranterne som skurke

Højtstående regeringsrepræsentanter, herunder også landets øverste leder, ayatollah Ali Khamanei, har beskrevet demonstranterne som 'skurke' og givet sikkerhedsstyrkerne grønt lys til at sætte hårdt ind mod protesterne, skriver Amnesty.

»Myndighederne må omgående stoppe denne brutale og dødelige undertrykkelse og vise respekt for menneskeliv, siger Philip Luther, der er Amnestys research- og advocacydirektør for Mellemøsten og Nordafrika.

Øjenvidneberetninger og videoer viser, at snigskytter i nogle tilfælde har skudt mod menneskemængder fra hustage. Et enkelt sted er skuddene kommet fra en helikopter.

Over 1.000 mennesker anholdt

Søndag meddelte iranske myndigheder, at over 1000 mennesker var anholdt for at have deltaget i demonstrationerne. Amnesty frygter, at nogle af de anholdte kan blive udsat for tortur.

I flere iranske byer gik folk fredag på gaden for at vise deres modstand mod regeringens beslutning om at forhøje priserne på benzin og rationere en række varer i det sanktionsramte land.

Demonstrationerne begyndte få timer efter, at myndighederne oplyste, at prisen på benzin sættes op med 50 procent for de første 60 liter og med 300 procent for alt derover per måned.

De mindst 106 mennesker, der ifølge Amnesty har mistet livet under demonstrationerne, fordeler sig på 21 byer rundt omkring i Iran.

ritzau