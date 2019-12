Socialisten George Young er ved at omlægge til økologi – men ved valget stemmer han på Boris Johnson

George Young er en nytænkende og socialistisk landmand, men hans kryds på stemmesedlen ved valget går til Boris Johnsons konservative. For kun på den måde kan han være sikker på at få Brexit overstået, lyder det.

Rodet på spisebordet i det lille landkøkken viser, at her bor et menneske, som er i gang med mange ting. Oven på en bunke af papirer med rapporter, regnskaber og bøger står computeren klappet op, og man kan konstant høre, at der tikker mails ind.