H&M-chefer gemte følsom data om medarbejderes sexpartnere og helbredsproblemer i hemmelig mappe

H&M risikerer bøde på 150 millioner kroner for at indsamle personlige data på deres medarbejdere i Sydtyskland.

Tyske ledere fra den svenske modegigant H&M har kortlagt en række medarbejderes personfølsomme data såsom helbredsproblemer, sexpartnere og menstruationsproblemer.

Det rapporterer den tyske radiostation Bayerischer Rundfunk.

Dataindsamlingen blev udført af vejledere, der havde til opgave at skabe en venlig stemning, hvor medarbejdere blandt andet i deres kaffepauser blev opmuntret til at fortælle om deres privatliv.

Oplysningerne skulle ifølge det tyske medie været brugt til at afgøre, hvorvidt en medarbejdere skulle fortsætte i jobbet eller ej.

Det var gennem en fejl i computersystemet, at medarbejderne på H&M-kontoret i den sydtyske by Nürnberg blev opmærksomme på, at der var en hemmelig mappe, hvor lederne indsamlede følsomme data om dem.

Ifølge Bayerischer Rundfunk indsamlede lederne information ved at holde private samtaler med deres ansatte - uden at fortælle dem, at det, der blev sagt, blev indsamlet.

Nürnberg-kontoret har over 700 ansatte. Indtil videre har det tyske medie ikke fundet motivet bag dataregistreringerne, men det har foregået i lang tid.

Sagen ligger nu hos de tyske databeskyttelsesmyndigheder, der har sæde i Hamburg.

Hamburgs Politis ansvarlige for databeskyttelse, Johannes Caspar, kalder handlingen »kriminel«.

»Det er et stort brud mod persondataloven på sådan en måde, at vi ikke har set det i flere år«, siger han til det tyske medie.

Modevirksomheden risikerer en bøde på mere end 20 millioner euro svarende til knap 150 millioner danske kroner.

Det er »uacceptabelt, at vi har medarbejdere, der er blevet ramt af dette«, og administrator for personoplysninger i Tyskland har kontaktet de berørte databeskyttelsesmyndigheder, skriver H&Ms presseafdeling til det svenske nyhedsbureau TT.

Ritzau