Politihund på Malta sætter skub i efterforskning af mord på journalist

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning





Politihunden Peter gøede højlydt, da den en dag i november snusede til bagagen tilhørende en passager, som var på vej op i et fly i lufthavnen i Maltas hovedstad, Valletta.

Flyets destination var Istanbul, og ejeren af bagagen var en libysk passager.

Peter, der ifølge tolderne og politiet i lufthavnen går for at være den mest effektive af de hunde, som kan lugte narko samt bundter af nye og slidte pengesedler på lang afstand, havde uden at vide det sat en politisk lavine i gang.

Dens første konsekvens er, at premierminister Joseph Muscat må træde tilbage, når det regerende Labour-parti har fundet en afløser i midten af januar.

Men endnu vigtigere er det, at Peters årvågenhed kan føre til opklaringen af mordet på journalisten Daphne Caruana Galizia 16. oktober 2017.

Ifølge oppositionen på øen, dele af pressen, Europarådet og EU-Parlamentet har kredse omkring regeringen lagt alle mulige hindringer i vejen for efterforskningen, og den myrdede journalists søn Matthew Caruana Galizia forklarer vanskelighederne på denne måde i et interview i den franske avis Le Monde.

»Min mor blev dræbt af de samme korrupte mennesker, som hun efterforskede«.

Lejemordere og bagmænd

De tre gerningsmænd blev anholdt knap to måneder efter mordet. Men ingen af dem havde den mindste forbindelse til journalisten, og det stod hurtigt klart, at der var tale om lejemordere.

Det store spørgsmål var derfor: Hvem var bagmændene?

Anholdelsen for godt en måned siden af den libyske rejsende med de mange penge blev gennembruddet. Han fortalte nemlig, at han skulle føre pengene ud af landet på bestilling af en taxachauffør og lånehaj ved navn Melvin Theuma.

Da politiet den følgende dag arresterede taxachaufføren, tilbød han omgående politiet en handel.

Han hævdede at kende de mænd, som stod bag bombeattentatet på den kendte journalist, og han ville fortælle alt mod løfte om amnesti for mulige lovovertrædelser.

Myndighederne accepterede.

Taxachaufføren Melvin Theuma nævnte blandt andre en af landets rigeste mænd, den nu fængslede forretningsmand Yorgen Fenech, samt premierminister Joseph Muscats nærmeste medarbejder, kabinetschef Keith Schembri, som trådte tilbage 26. november. To indflydelsesrige ministre har ligeledes valgt at trække sig.

Yorgen Fenech og Keith Schembri nægter begge at have kontaktet taxachaufføren – som regelmæssigt arbejdede for Yorgen Fenech – og de afviser ethvert kendskab til mordet.

Velkommen til perlen i Middelhavet med de romantiske ruiner, korsridderborgen i Valletta, de glade turister og 490.000 venlige og imødekommende indbyggere.

Trusler mod journalist

Journalisten Daphne Caruana Galizia med en fortid som medarbejder på landets to største aviser, The Times of Malta og The Independent, bidrog med sine kritiske artikler i magasiner og især på sin meget læste blog til at ridse godt og grundigt i dette glansbillede ved at afdække korruption og økonomiske skandaler.

Malta er i dag et af EU’s skatteparadiser, og Daphne Caruana Galizia interesserede sig ligesom den internationale gruppe af undersøgende journalister ICIJ, som Politiken deltager i, for de konti, topfolk på øen besidder i Panama og andre eksotiske lande.

Daphne Caruana blev jævnligt truet, hendes hund blev lemlæstet, dækkene på hendes bil flænset af knive, og få timer før sin død skrev hun på sin blog: »Der er skurke overalt. Situationen bliver desperat«.

Ved sin død i en alder af kun 53 år var hun på sporet af en ny korruptionsskandale. Hun mistænkte finansmanden Yorgen Fenech for at bestikke personligheder tæt på premierminister Joseph Muscat og det regerende Labour-parti mod at få ordren på opførelse af et nyt elektricitetsværk på øen.

Yorgen Fenech, som tilhører en af øens velhavende familier, har interesser i flere energiselskaber og i hoteller i Malta og Frankrig.

Otte måneder før sin død antydede Daphne Caruana Galizia på sin blog, at Yorgen Fenech er manden bag selskabet 17 Black, som er registreret i Dubai.

Hun nåede ikke videre med efterforskningen.