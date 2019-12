Kina: USA blander sig i interne forhold og skader tillid Kina er dybt bekymret over USA's negative ord og handlinger om blandt andet Hongkong, siger præsident Xi.

Kinas præsident, Xi Jinping, beskylder USA for at blande sig i Kinas interne anliggender.

Det gjorde han fredag i en telefonsamtale med sin amerikanske kollega, Donald Trump, skriver nyhedsbureauet Xinhua.

Xi sagde til Trump, at Kina er dybt bekymret over »de negative ord og handlinger« fra amerikansk side i forhold til Taiwan, Hongkong, Tibet og Xinjiang-provinsen, skriver det statslige kinesiske nyhedsbureau.

»Disse handlinger har været indgreb i Kinas interne anliggender, har skadet Kinas interesser og undergravet den gensidige tillid og samarbejdet mellem de to sider«, skriver Xinhua.

Det vakte vrede i Kina, da Trump i sidste måned underskrev en lov, der åbner mulighed for, at der kan indføres sanktioner mod embedsmænd, som anses for at være ansvarlige for menneskeretskrænkelser i Hongkong.

Præsident Xi udtrykte samtidig håb om, at de to ledere kan holde kommunikationskanalerne åbne, skriver nyhedsbureauet.

Trump skriver på Twitter, at der er »fremskridt« vedrørende Hongkong, som han drøftede med præsident Xi.

Den amerikanske præsident skriver, at han »havde en meget god snak med præsident Xi« om handelsaftalen mellem de to lande.

Telefonsamtalen mellem de to ledere finder sted en uge efter, at første fase af en handelsaftale, der skal afslutte 18 måneders handelskonflikt, stort set er på plads. Efter småjusteringer afventer den blot underskrifter fra de to parter, sagde USA's handelsrepræsentant tidligere på ugen.

ritzau