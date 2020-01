Analyse: Pludselig står Donald Trump i en dobbelt kattepine

FOR ABONNENTER

Det nye år var knap nok skudt i gang, før Donald Trump blev fanget i en dobbeltild fra to truende storpolitiske kriser: Den ene i forhold til Nordkorea, den anden i forhold til Iran. Fælles for dem er, at de allerede på dag 1 i et skelsættende præsidentvalgår placerede Trump i et dilemma, der enten kan tvinge ham til at opgive et valgløfte eller kan få ham til at se svag ud. Demokraterne er allerede begyndt at hvæsse knivene.