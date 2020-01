»Glorværdig martyr«: Iranske medier hylder den afdøde Suleimani

Siden general Qassem Suleimani blev dræbt i et droneangreb af USA fredag morgen, har de iranske medier hyldet ham. Under en bøn for Suleimani sendt live hos Irans centrale nyhedskanal sagde prædikeren,: »store mænd foretrækker en martyrdød frem for død af naturlige årsager som kræft, ulykker eller alderdom«.

Iran sørger over afdøde general Qassem Suleimani.

Alle statslige kanaler hylder nu den afdøde Qassem Sulaimani, som fredag morgen dansk tid blev dræbt via et droneangreb i den irakiske hovedstad, Bagdad, beordret af Donald Trump. De iranske medier kalder den afdøde general Sulaimani, som var kommandør for den selvstændige militære enhed Quds-styrken, for »glorværdig martyr«.

Det skriver BBC.

Billeder af ham dominerer i øjeblikket de iranske medier, som afbilleder ham med et sort bånd, der er symbol på sorg. Iranske medier sender derudover trusler fra den iranske leder Ayatollah Ali Khamenei, som truer med »alvorlig hævn« mod USA.

Medierne fremhæver hans rolle i krigene i især Irak og Syrien, hvor Sulaimani blev kendt internationalt for have ledet Irans militære indsats. Iranske medier viser derudover en række arkivbilleder og påpeger hans tætte forhold til Ayatollah Khamenei samt til en række iranske diplomater og kommentatorer, mens de skriver, at USA skal forvente hævn.

Topposterne i sorg

Flere embedsmænd har åbent udtrykt deres sorg over Sulaimanis død. Ramezan Sharif, talsmanden for Revolutionsgarden, en gren af de iranske væbnede styrker, brød sammen på iransk live-tv, hvor han herefter blev trøstet af en tydeligt bevæget reporter. Også førende militærreporter Hossein Dalirian har skrevet på Twitter, at han »ikke kan holde op med at græde«.

General Sharif har truet Israel, som flere iranske embedsmænd beskylder for at have hjulpet til med droneangrebet mod Sulaimani.

»Glæden hos amerikanerne og israelerne vil ikke vare ved længe og vil vende sig til sorg«, sagde Sharif og tilføjede, at Revolutionsgarden ikke kan stoppes med drabet på en enkelt mand.

»Beslutningen om at hævne sig over de kolonoriserende israelere og kriminelle vil være stor«, udtalte Sharif og påpegede, at Revolutionsgarden vil »åbne et nyt kapitel« med mange ivrige efter at fortsætte Suleimanis arv.

Den centrale iranske nyhedskanal viste en samling i en moské i Gilan-provinsen, hvor de bedende blev forsikret om, at »den bedste død er en martyrdød for Gud«, og at »store mænd foretrækker en martyrdød frem for død af naturlige årsager som kræft, ulykker eller alderdom«.

I løbet af dagen viste tv-kanaler højt profilerede fredagsbedsprædikanter, der koncentrerede deres prædiker om hævn og fortsættelsen af Suleimanis arbejde.

#alvorlighævn

Et nyt hashtag florerer på sociale medier siden Suleimanis død blev bekræftet. #severerevenge (#alvorlighævn) lyder blandt folk, der støtter den iranske regering.

Andre på sociale medier udtrykker dog, at de glæder sig over Suleimanis død.

امشب من کودکی سوری هستم و فریاد می‌زنم نام ۵۰۰ هزار جان‌باخته جنگ داخلی سوریه را و ‌با هر نامی یکبار خواهم گفت معمار سرکوب خونین، معمار کشتار بزرگ کشته شد. — shahed alavi (@ShahedAlavi) January 3, 2020

Den iranske nyhedsjournalist Shahed Alavi er en af dem, som har udtrykt sin glæde over generalens død.

Han skriver på Twitter:

»I dag er jeg et barn af Syrien, som råber navnene på alle de 500.000 mennesker, som har mistet livet i den syriske borgerkrig, og efter hvert navn vil jeg sige: Arkitekten for det blodige fald, arkitekten for den blodige massakre, er blevet dræbt«.