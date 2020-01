400 danskere melder sig klar til at kæmpe mod Australiens flammer

Automatisk oplæsning Beta

Et nyhedsindslag fra en australsk tv-station med optagelser af brandfolk, som kører gennem flammerne, gjorde et voldsomt indtryk på deltidsbrandmand Søren Elkrog.

Det var den første lørdag aften i det ny år, at Søren Elkrog så klippet med de hårdt plagede australske brandfolk på nettet.

»Jeg tænkte, at vi da må kunne gøre noget for at hjælpe. Derfor gik jeg ind på Beredskabsstyrelsens hjemmeside for at se, om der var anmodet om hjælp fra australsk side, men det var der ikke«, fortæller Søren Elkrog, der til daglig arbejder som deltidsbrandmand i Helsingør og ellers kører lastbil.

Derfor skrev Søren Elkrog et opslag på Facebook om behovet for, at der blev gjort noget for at hjælpe de australske kollegaer, som i månedsvis har kæmpet med omfattende skov- og buskbrande i den rekordvarme australske sommer.

»Jeg lagde opslaget ud ved 21-tiden lørdag aften, og allerede en time efter var der 100 likes. Derfor oprettede jeg en gruppe på Facebook – Brandmand i Australien – som nu har mere end 400 medlemmer. Det er gået virkelig hurtigt«, siger Søren Elkrog.

Det er brandfolk, paramedicinere, læger og alle mulige andre faggrupper, der har meldt sig som frivillige og er klar til at rykke til Australien.

Hjælp fra andre lande

Endnu er det ikke helt sikkert, om de danske frivillige kommer til Australien og bliver sat ind i kampen mod flammerne. Der er formalitteer, som skal falde på plads. Søren Elkrog har været i forbindelse med den danske ambassade i Australiens hovedstad, Canberra, som står for kontakten til de australske myndigheder. I forvejen har Australien modtaget hjælp fra canadiske, amerikanske og newzealandske brandfolk.

»Jeg regner da med, at Australien gerne vil have hjælpe til at bekæmpe de brande, som de har kæmpet mod i månedsvis«, siger Søren Elkrog.

Det vil være praktisk umuligt for de danske frivillige at tage deres eget materiel til bekæmpelse af brande med om på den anden side af Jorden, men Søren Elkrog har allerede har en idé om, hvad det danske korps af frivillige kan gøre.

»Vi skal ikke stå ansigt til ansigt med flammerne, men kan yde backup. Vi kan for eksempel køre vandforsyninger frem til de australske brandfolk, og vi kan også hjælpe med at evakuere folk, der risikerer at blive flammernes bytte. Det er ting, vi er uddannet til«, siger Søren Elkrog.

Søren Elkrog satser på, at det første hold med 30 til 40 frivillige bliver på sendt af sted inden weekenden. De skal så efter planen være i Australien i et par uger, hvorefter de kan blive afløst af et nyt hold.

»Jeg har heldigvis en forstående arbejdsgiver, der har tilbudt at give mig fri med kort varsel. Og jeg har fået henvendelser fra firmaer, der gerne vil yde økonomisk støtte til for eksempel flybilletter og ophold. Det, vi frivillige selv bidrager med, er vores tid«, siger Søren Elkrog.

Det areal, som brænder, er større end Danmark, og flammerne har foreløbig kostet 24 personer livet.