Hovedvidne får ikke lov at vidne i rigsretssagen mod Trump, siger præsidenten

Trump har tidligere nægtet centrale personer at vidne i forberedelserne til rigsretssagen mod ham, herunder Bolton selv. Men efter at Bolton for nylig har udtalt, at han vil vidne i retten, hvis Senatet indkalder ham, er Trump igen ude, for at forsøge at nægte ham adgang.