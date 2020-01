Med et digitalt abonement får du fuld adgang til hele politiken.dk, alle nyhedsbreve og e-avisen leveret hver aften.

Et ugentligt nyhedsbrev til dig, der er fascineret af ny viden, teknologi og alle de mange dilemmaer, morgendagens verden stiller os i. Udkommer hver mandag.

Et ugentligt nyhedsbrev til dig, der er fascineret af ny viden, teknologi og alle de mange dilemmaer, morgendagens verden stiller os i. Udkommer hver mandag. Du er nu tilmeldt nyhedsbrevet Tech og Viden.

Tak for din tilmelding!

Filippinerne evakuerer tusinder: »Et farligt eksplosivt udbrud er muligt inden for timer eller dage« Vulkan nær Manila kan gå i udbrud, efter at den har sendt aske op i luften og forvoldt problemer for flyt.