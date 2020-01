USA udviser 21 saudiarabere efter skyderi på base Skyderi, som blev begået af saudiarabisk kadet i december, var terrorhandling, siger USA's justitsminister.

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

USA's justitsminister, William Barr, siger, at USA vil udvise 21 saudiarabiske officerselever efter et skyderi på en flådebase i Florida i december.

»Skyderiet, som blev begået af en saudiarabisk kadet, var en terrorhandling«, siger Barr.

Han tilføjer, at de amerikanske myndigheder ikke har identificeret medsammensvorne.

En 21-årig soldat fra det saudiarabiske luftvåben dræbte tre personer og sårede otte andre.

De 21 saudiarabere, som sendes hjem, er efter en efterforskning fundet skyldige i at have være besiddelse af jihadistisk materiale og børneporno.

»De er bortvist fra træningen i luftvåbnet på flådebasen«, siger Barr.

Forbud mod at flyve

Han siger, at Saudi-Arabien har afgjort, at det fundne materiale viser, at de 21 elever ikke er værdige til at tage uddannelserne, som de var i gang med.

Efter angrebet er kontrolprocedurer på basen blevet gennemgået. Og hundredvis af saudiarabiske militære pilotelever i USA fik i en periode forbud mod at flyve.

Talsmænd for det amerikanske luftvåben har tidligere sagt, at den 21-årige saudiarabiske soldat Mohammed Saeed Alshamrani efter alt at dømme handlede alene, da han gik til angreb på flådebasen i Pensacola i Florida. Her blev han skudt og dræbt af en politibetjent.

Angrebet rejste spørgsmål om de militære relationer mellem USA og Saudi-Arabien - blandt andet på baggrund af krigen i Yemen.

ritzau