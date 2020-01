Kinas præsident: Situationen er alvorlig Myndigheder i Wuhan er i hast ved at bygge et felthospital, der skal tage sig af patienter med coronasmitte.

Udbruddet af coronavirus udgør en 'alvorlig situation' for Kina, siger Kinas præsident, Xi Jinping, lørdag, mens sundhedsmyndigheder arbejder på højtryk for at prøve at hindre smitten i at brede sig.

41 mennesker er omkommet som følge af det nye virus, der har sendt de ansatte på hospitalerne på overarbejde i Wuhan-regionen. Det var her, at virusset udsprang fra.

De fleste af dødsofrene er mennesker, der i forvejen havde en lidelse eller var ramt af anden sygdom, har Kinas regering meddelt.

Myndighederne er i hast ved at opføre et ekstra felthospital til at tage sig af de mennesker, der er smittet med coronavirus.

Der er konstateret 1.372 tilfælde af smitte, siger kinesiske myndigheder lørdag.

Selv om situationen er alvorlig, er Kinas præsident fortrøstningsfuld, siger han lørdag.

»Så længe vi har en urokkelig tillid, samarbejde, videnskabelig forebyggelse og behandling samt omhyggelige politikker, vil vi afgjort være i stand til at vinde kampen«, siger Xi Jinping.

450 læger og andet sundhedspersonel fra det kinesiske militær er indsat for at hjælpe med at behandle de patienter, der kommer ind på hospitalerne i Wuhan.

Blandt de 450 er der læger, som har erfaring med at bekæmpe ebola og lungesygdommen sars. De ankom med et militærfly fredag aften.

Kinesere hamstrer handsker og masker

Lørdag, som skulle have været en festdag, hvor kineserne fejrer det nye år, var der i stedet udpræget frustration og vrede blandt de patienter, der ventede på at blive tilset af en læge.

»Det tager mindst fem timer at komme til hos en læge«, siger en kvinde, der ikke ønsker at oplyse sit navn.

En anden patient - en mand i 30'erne - fortæller, at han har ventet i to dage.

Indbyggerne i millionbyen og den omgivende Hubei-region har hamstret ansigtsmasker, handsker og desinficerende midler for at undgå smitte.

»Alle prøver bare at beskytte sig selv«, siger en mand, der med en maske for munden og næsen venter i kø på et overfyldt apotek i Wuhan.

Virusset har vakt international bekymring, fordi den minder om lungesygdommen sars, der dukkede op i Kina i 2002.

Ud over Kina har omkring ti andre lande konstateret smitte inden for sine grænser. I Europa blev de første tre tilfælde bekræftet i Frankrig fredag.

