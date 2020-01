Kong Albert II tvunget til at vedkende sig faderskab: »Hun har en biologisk far, der brutalt afviste hende«

Resultatet af en dna-prøve har tvunget eks-konge til at vedkende sig faderskab til et barn uden for ægteskabet.

Efter i over seks år at have benægtet faderskabet til 51-årige Delphine Boël i belgiske retssale, valgte eks-kong Albert II mandag eftermiddag at skifte kurs. Mandag formiddag var der til paladset ankommet resultatet af en dna-prøve, som viste, at kongen vitterligt er Delphine Boëls biologiske far.