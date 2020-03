Bill Gates forlader bestyrelsen i Microsoft Medstifteren af Microsoft trækker sig fra bestyrelsen for at have mere tid til velgørende arbejde.

Bill Gates trækker sig fra bestyrelsen i Microsoft for at koncentrere sig om filantropisk arbejde.

Den 64-årige Bill Gates, der sammen med afdøde Paul Allen grundlagde Microsoft i 1975, forlod sin direktionspost i it-giganten i 2008 og var indtil 2014 formand for bestyrelsen. Derefter blev han menigt medlem.

»Det har været en enorm ære og et privilegium at have arbejdet sammen med og lært af Bill gennem årene«, siger selskabets administrerende direktør, Satya Nadella.

»Som medlem af bestyrelsen udfordrede han os til at tænke stort og derefter tænke endnu større«, udtaler Nadella, der i 2014 blev den tredje topchef for Microsoft.

God for 697 milllarder kroner

Gates slipper ikke forbindelsen til Microsoft fuldstændigt. Han vil således fortsat stå til rådighed for topledelsen som teknologisk rådgiver.

Bill Gates gjorde Microsoft til et af verdens mest værdifulde børsnoterede selskaber, og han er selv ifølge erhvervsmagasinet Forbes, som dagligt opdaterer udsving i formuerne for klodens rigeste personer baseret på, hvordan aktiemarkederne opfører sig, god for 103,6 milliarder dollar. Det svarer til 697 milliarder kroner.

Sammen med sin hustru, Melinda, står han bag Bill & Melinda Gates Foundation, der ifølge magasinet Forbes er verdens største private velgørenhedsorganisation.

Droppede ud af Harvard

William H. Gates voksede op i Seattle med to søstre. Hans far var advokat, og hans nu afdøde mor var skolelærer. Som 13-årig fattede han interesse for at lave programmer til computere.

Med sine forældres accept droppede han ud af Harvard, et af verdens mest velansete universiteter, for sammen med barndomsvennen Paul Allen at stifte et lille firma under navnet Micro-soft. Allen døde i 2018.

I takt med at markedet for computere til almindelige mennesker voksede, blev Microsoft verdens største softwarefirma.

Til dags dato har Bill Gates doneret Microsoft-aktier til en værdi af 35,8 milliarder dollar til sin og hustruens velgørende fond. Hans ejerandel i Microsoft er gennem årene nedbragt til lige godt én procent.

